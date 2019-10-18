خبراء الإعلام يضعون روشتة لحل مشاكل إعلام الدولة.. ليلى عبد المجيد: يحتاج إلى الدعم لصناعة شكل متطور قادر على المنافسة.. سامي الشريف: ثلاث نقاط قادرة على حل كل أزماته

وزيرة الإعلام السابقة: إعلام الدولة تمت تنحيته جانبًا وإبعاده وإهماله

عميد الإعلام الأسبق توضح كيفية تطوير المحتوى الإعلامي للدولة

رئيس التليفزيون الأسبق: ماسبيرو مشاكله واضحة ويمكن حلها بالاعتماد في ثلاث نقاط





طالب عدد من خبراء الإعلام الاهتمام بإعلام الدولة المتمثل فى ماسبيروا، معربين عن استيائهم من تراجع مستواه على الجانب المحلى والعالمى، فضلًا عن توجه المشاهد للإعلام الخاص والسوشيال ميديا بدلًا منه.





ودعت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، القائمون على الإعلام فى مصر بالمزيد من الإهتمام بإعلام الدولة مؤكدة أن إعلام الدولة تمت تنحيته جانبًا وإبعاده وإهماله إلى الحد الذي أوصله الآن إلى ما يقرب من حافة الهاوية.





وأضافت فى تصريحات لها، أؤمن دائمًا أن المواطن في أي دولة من دول العالم وبدافع غريزي إنساني بحت يلجأ أو يبحث بداية عما يعتبره انتماءه الأول وهو إعلامه الوطنى، فإن لم يجد فيه ومن خلاله ما يعبر عن حياته ومفردات يومه وما يدور حوله فى العالم بقدر من المهنية والمصداقية والتعددية، وما يحقق حاجته إلى الثقافة والترفيه فإن البديل موجود فى وسائل الإعلام الأخرى، عربية وأجنبية ومعها مئات من منصات التفاعل الاجتماعى والتى تحقق له الشعور بالذات والتواصل مع الآخرين.





وأوضحت أنه فى مصر من النادر الآن أن تقابل شابًا- أو شابة- مازالا متابعين لوسائل الإعلام الوطنية التقليدية من صحف وإذاعة وتليفزيون.





من جانبها أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن إعلام الدولة له أهمية خاصة ويحتاج لـ عدة نقاط من أجل تحسين وضعه وعودته للساحة الإعلامية كما كان فى السابق.





وأضافت "عبد المجيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أول هذه النقاط يتطلب دراسة للأسباب التي أدت إلى إنصراف بعض قطاعات المواطنين عن قراءة الصحف القومية، أو متابعة الإذاعة والتليفزيون المملوك للدولة، وما هي احتياجاتهم واهتماماتهم وما الذي يفتقدونه في إعلام الدولة، وما هي احتياجات الفئات المختلفة من رجال ونساء وأطفال وفلاحين وعمال، موضحة أن هذة لن يتم إلا من خلال دراسة علمية موضوعية تسعى للوصول إلى الحقائق التي تمكننا من التطوير بناء على معلومات دقيقة.





وأوضحت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن إعلام الدولة يحتاج إلى الدعم لتوفير موارد تحتاجها صناعة إعلام متطور قادر على المنافسة ، خاصة مع وجود إعلام خاص اعلام الكتروني ووسائل تواصل اجتماعي، كما أننا فى حاجة الى الاهتمام ببعض قنوات التليفزيون مثل ماسبيرو زمان وبعض الإذاعات وإيجاد جهاز متميز لجذب الإعلانات.





وتابعت أن قناة النيل للاخبار تحتاج لاهتمام خاص مع توفير إمكانيات تسمح لها بالعودة الى تقديم خدمة اخبارية متميزة ، وذلك من خلال تدريب الكوادر الموجودة لتطوير قدراتهم وتنشيطها وتوفير شبكة من المراسلين من الشباب المتخرجين من كليات الإعلام، ويمكن أن يبدأ بمكافأة ولو رمزية، ذلك بالإضافة الى تطوير قناة النيل الدولية وتقويتها حتى يمكن ان تصبح قادرة على مخاطبة العالم الخارجي.





ونوهت أستاذة الإعلام ، بأن المشهد بشكل عام يحتاج لتحسين بيئة العمل الإعلامي من خلال مساحة أكبر من حرية العمل الإعلامي، وضمان تدفق المعلومات للإعلاميين وتحقيق التنوع في المضامين و التعدد في الآراء بحرية مسئولة تراعي مصالح الوطن والحفاظ على أمنه القومي.





واستكملت بأننا في حاجة الى دراسة امكانية دمج بعض القنوات بما يتيح لها ان تصبح اقوي واكثر تأثيرا، فضلًا عن عودة الاهتمام بالمواد الإعلامية الموجهة للمرأة والطفل بكل فئاتهم والبرامج الخاصة بالخدمات العامة ذلك بالإضافة إلي اختيار قيادات اعلامية متميزة مدربة تملك ارادة التطوير وتتيح الفرص للأفكار الجديدة والمبتكرة التي تجذب الجمهور وخاصة الشباب.





كما أكد الدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ، أن ماسبيرو مشاكله واضحة ويمكن حلها بالاعتماد على حل ثلاث مشاكل، وهى مشكلة الديون مع بنك الاستثمار الوطني، وزيادة عدد العمالة والقنوات، والتصرف فى أصول ماسبيرو الخاصة دون المساس بالأصول التي تعد منفعة عامة.





وأوضح "الشريف" في تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الأزمات تحل فى نقاط محددة، وبالنسبة لأزمة ديون المبنى مع بنك الاستثمار الوطنى، فهذه الديون تتكون من أصول تم اقتراضها بالفعل وتمثل 55% من حجم الديون، وأخرى تمثل فوائد على هذه القروض وتمثل 45% من حجم القروض، مضيفا: "من الممكن أن تتدخل الدولة لحل هذه الأزمة بإسقاط الفوائد من على هذه الديون وبالتالي فإن الديون ستنخفض ل55% فقط من حجمها الموجود الآن".





وتابع: "بخصوص زيادة العمالة وزيادة عدد القنوات فمن الممكن الاستغناء عن القنوات الكثيرة التي تتبع ماسبيرو والاكتفاء بقناتين فقط فهما الأكثر مشاهدة ولا فائدة لغيرهم ، أو الإعتماد على شراكة القطاع الخاص فى هذة القنوات وبالتالي فإن العمالة ستوزع على القطاع الخاص وماسبيرو، أو من خلال مشاركة العاملين فى هذه القنوات بأسهم بحيث تكون القنوات ملكًا لهم وبالتالى سيبذلون الكثير من الجهد لإخراج أفضل ما لديهم ، وهو نفس الأمر الذى من الممكن تطبيقه على المحطات الإذاعية".





وأضاف: "هناك بديلًا اّخر لحل أزمة العمالة وهى المعاش المبكر مقابل إعطاء العاملين مقابل مادى لفتح مشروع يدير لهم دخل وهو حل سيلقى قبولًا من عدد كبير من العاملين بماسبيرو أو توزيعهم على مختلف الوزارات الحكومية بنفس درجتهم الوظيفية ونفس الراتب لتخفيف العبء عن ماسبيرو".



