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أخبار العالم

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لافتتاح البوليفارد من موسم الرياض .. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو من افتتاح منطقة البوليفارد ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: " ‏افتتاح البوليفارد بموسم الرياض 🇸🇦❤️🔥 ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : خيال - مشاء الله - ابداع .

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