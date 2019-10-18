تركي آل الشيخ ينشر فيديو لافتتاح البوليفارد من موسم الرياض .. شاهد

افتتاح البوليفارد بموسم الرياض 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/zdxgS2TcgZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو من افتتاح منطقة البوليفارد ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: " ‏افتتاح البوليفارد بموسم الرياض 🇸🇦❤️🔥 ".وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : خيال - مشاء الله - ابداع .