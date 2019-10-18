مذيع الجزيرة يتجاهل وقف إراقة دماء الأبرياء ويدافع عن تركيا

علق أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية على إعلان تركيا وقف عمليتها العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.



وزعم خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أن أكبر انتصار حققته تركيا اليوم من وراء اتفاقها مع الولايات المتحدة ليس انسحاب الأكراد المسافة التي تريدها تركيا ولكن الانتصار الأكبر هو أن كل دول العالم أصبحت تهاب تركيا كقوة عالمية نجحت في فرض شروطها على أمريكا القوة العظمى الأولى في العالم".