Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مذيع الجزيرة يتجاهل وقف إراقة دماء الأبرياء ويدافع عن تركيا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:22 ص
أحمد منصور
أحمد منصور
Advertisements
صدى البلد
علق أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية على إعلان تركيا وقف عمليتها العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.

وزعم خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أن أكبر انتصار حققته تركيا اليوم من وراء اتفاقها مع الولايات المتحدة ليس انسحاب الأكراد المسافة التي تريدها تركيا ولكن الانتصار الأكبر هو أن كل دول العالم أصبحت تهاب تركيا كقوة عالمية نجحت في فرض شروطها على أمريكا القوة العظمى الأولى في العالم".
مذيع الجزيرة يتجاهل وقف إراقة دماء الأبرياء ويدافع عن تركيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب المتناقض.. الرئيس الأمريكي يدعم الأكراد في تغريدة وينقلب عليهم في أخرى.. تواطأ مع أردوغان في عمليته بشمال سوريا وأطاح بنجاح كردي ضد داعش.. هدد تركيا في تصريح وغازلها بتصريحات مفاجئة

العالم ينقلب على أردوغان.. أعلام روسيا وسوريا والأكراد تكبل أقدام الأتراك.. عقوبة واحدة من ألمانيا تهزم عقوبات ترامب الهزلية.. واجتماع ثان لمجلس الأمن

بنس يصل تركيا لبحث عمليتها العسكرية بسوريا مع أردوغان

التفاصيل الكاملة للاتفاق التركي الأمريكي لإنهاء العملية العسكرية التركية في سوريا

أمريكا وتركيا تتفقان على تعليق العملية العسكرية التركية في سوريا.. رفض سوري وترحيب كردي بالاتفاق التركي الأمريكي... الاتفاق المشروط يئول إلى منطقة أمنية تركية.. والأمم المتحدة ترحب

عضوان بالكونجرس الأمريكي يؤكدان مواصلتهما العمل لفرض عقوبات على تركيا

ترشيحاتنا

ميرفت أمين: هذه هى هدية دلال عبدالعزيز المعتادة في عيد الحب.. شاهد

الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

الكاف يكشف موعد إعلان ملعب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية