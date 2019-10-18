أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الخاصة بالنجوم والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
شاهد .. بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت بشرى على الصورة قائلة " ترقبوا حوارى الأسبوع المقبل مع عرب وود فى نجم الاسبوع".
هنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها في إغلاق اكونت منسوب إليها ... اعرف السبب
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لـ أكونت منسوب إليها من خلال خاصية استوى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وطلبت من جمهورها مساعدتها فى إغلاق هذا الحساب الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، وعلقت على الصورة قائلة: "الأكونت ده مش أنا ياريت كلكوا تعملوا ريبورت، الأكونت الوحيد بتاعي عليه العلامة الزرقا".
وسلمولي على الحجج والأعذار .. ليلى علوي تقود موتوسيكل .. شاهد
نشرت الفنانة ليلى علوى فيديو لها من فيلمها "تفاحة" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت ليلى علوى على الفيديو قائلة: "تفاحة" أول عروسة تسوق موتوسيكل .. وسلمولي على الحجج والأعذار".
رجلى مبوظة الصورة.. أحمد فهمي يشعل السوشيال بصورة جديدة له.. شاهد
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق أحمد فهى على الصورة قائلا: "رجلى مبوظة الصورة".
وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت زينة على الصورة قائلة: "وانا راكبة عربية كارو".
"قلبي مفتوح للحب".. دوللي شاهين تنشر صورا جديدة
شرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها مع بوكيه ورد، وعلقت على الصور: "أكتوبر، ما كنتش عايزة احتفل بالمناسبة دي وعايزة انسى التاريخ ده تماما، بس الذكريات الحلوة لازم نفتكرها ونتعلم من اخطائنا.. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنا قلبي مفتوح للحب وللحياة، كل سنة وأنا مليانة أمل في بكره إنه أحلى إن شاء الله، كل سنة وأنا أحلى".
شاهد .. بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت بشرى على الصورة قائلة " ترقبوا حوارى الأسبوع المقبل مع عرب وود فى نجم الاسبوع".
هنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها في إغلاق اكونت منسوب إليها ... اعرف السبب
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لـ أكونت منسوب إليها من خلال خاصية استوى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وطلبت من جمهورها مساعدتها فى إغلاق هذا الحساب الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، وعلقت على الصورة قائلة: "الأكونت ده مش أنا ياريت كلكوا تعملوا ريبورت، الأكونت الوحيد بتاعي عليه العلامة الزرقا".
وسلمولي على الحجج والأعذار .. ليلى علوي تقود موتوسيكل .. شاهد
نشرت الفنانة ليلى علوى فيديو لها من فيلمها "تفاحة" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت ليلى علوى على الفيديو قائلة: "تفاحة" أول عروسة تسوق موتوسيكل .. وسلمولي على الحجج والأعذار".
رجلى مبوظة الصورة.. أحمد فهمي يشعل السوشيال بصورة جديدة له.. شاهد
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق أحمد فهى على الصورة قائلا: "رجلى مبوظة الصورة".
وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت زينة على الصورة قائلة: "وانا راكبة عربية كارو".
"قلبي مفتوح للحب".. دوللي شاهين تنشر صورا جديدة
شرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها مع بوكيه ورد، وعلقت على الصور: "أكتوبر، ما كنتش عايزة احتفل بالمناسبة دي وعايزة انسى التاريخ ده تماما، بس الذكريات الحلوة لازم نفتكرها ونتعلم من اخطائنا.. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنا قلبي مفتوح للحب وللحياة، كل سنة وأنا مليانة أمل في بكره إنه أحلى إن شاء الله، كل سنة وأنا أحلى".