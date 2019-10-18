أهم الأخبار: الآلاف من اللبنانيين يتظاهرون في الشوارع بسبب ظروف المعيشة .. والزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الهامة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
لبنان.. متظاهرون يقتحمون مبنى الحكومة والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب، وقد أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن في الاشتباكات مع المتظاهرين إلى 60 شخصا.
الفبركة مستمرة.. إكسترا نيوز تفضح غباء إعلام الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل
رضت فضائية «أكسترا نيوز» فيديو يكشف غباء عناصر التنظيم الإرهابي وأكاذيبهم عن مياه النيل، حيث كشفت القناة عن فبركة الإعلام الإخواني وسذاجة المذيعين بالقنوات الإخوانية.
كيف تحمي الدولة البيانات من القرصنة.. وزير الاتصالات يجيب .. شاهد
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البيانات الحكومية وبيانات المواطنين مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن اختراقها لأنها خلف سدود منيعة، معقبًا: "مؤمنة من الاختراق، لأنها بيانات تخص أسرة المواطن وحالته الصحية، ولها خصوصياتها ولابد من حمايتها من القرصنة".
تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض
أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية، وذكرت عدة تقارير عربية أن غياب الزعيم جاء نتيجة وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام، وأن حالته الصحية جيدة.
لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة
كشف أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب عن تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب إجرائه حقن موضعي في المستشفى الملكي في الإسكندرية.
مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الإفريقي أمام الترجي
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك المقرر إقامتها في دولة "قطر"، بعدما توج الأبيض بكأس الكونفدرالية والترجي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة .
حمد بن جاسم يتطاول على العرب بسبب غزو تركيا لسوريا
تطاول رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، على الدول العربية وموقفها الرافض للعدوان التركي الغاشم على شمال شرقي سوريا وقال بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودي ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم والسبب انها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي ولست بصدد تعدادها".
لبنان.. متظاهرون يقتحمون مبنى الحكومة والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب، وقد أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن في الاشتباكات مع المتظاهرين إلى 60 شخصا.
الفبركة مستمرة.. إكسترا نيوز تفضح غباء إعلام الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل
رضت فضائية «أكسترا نيوز» فيديو يكشف غباء عناصر التنظيم الإرهابي وأكاذيبهم عن مياه النيل، حيث كشفت القناة عن فبركة الإعلام الإخواني وسذاجة المذيعين بالقنوات الإخوانية.
كيف تحمي الدولة البيانات من القرصنة.. وزير الاتصالات يجيب .. شاهد
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البيانات الحكومية وبيانات المواطنين مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن اختراقها لأنها خلف سدود منيعة، معقبًا: "مؤمنة من الاختراق، لأنها بيانات تخص أسرة المواطن وحالته الصحية، ولها خصوصياتها ولابد من حمايتها من القرصنة".
تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض
أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية، وذكرت عدة تقارير عربية أن غياب الزعيم جاء نتيجة وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام، وأن حالته الصحية جيدة.
لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة
كشف أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب عن تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب إجرائه حقن موضعي في المستشفى الملكي في الإسكندرية.
مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الإفريقي أمام الترجي
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك المقرر إقامتها في دولة "قطر"، بعدما توج الأبيض بكأس الكونفدرالية والترجي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة .
حمد بن جاسم يتطاول على العرب بسبب غزو تركيا لسوريا
تطاول رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، على الدول العربية وموقفها الرافض للعدوان التركي الغاشم على شمال شرقي سوريا وقال بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودي ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم والسبب انها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي ولست بصدد تعدادها".