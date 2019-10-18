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منوعات

بها أكبر ساقية دوارة.. بناء أول ملاهي في العالم بعرض البحر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
لعبة الساقية الدوارة
لعبة الساقية الدوارة
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أ ش أ
تعتزم سفينة رحلات سياحية تدشين أكبر لعبة ساقية دوارة في العالم في عرض البحر.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن السفينة التي تسمى "جلوبال دريم" يجرى حاليا بناؤها في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها فى عام 2021.

وأضافت الصحيفة أن اللعبة الدوارة التي تبلغ 300 متر، ستكون الأولى من نوعها، وسيطلق عليها "سبس كروزر" ويتم بناؤها حاليا بواسطة مورير رايدز.
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