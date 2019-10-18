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توك شو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة، التي من الممكن ممارستها فى المنزل وأثناء الذهاب للعمل وخلال صعود السلم، لافتا إلى أن الشخص عليه أن يسير يوميًا لمدة تزيد عن 5 دقائق، وترك السيارة الخاصة به بعيدًا عن العمل للتحرك والسير.

وأكد "أبو هاشم"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الجمعة، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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