دون إصابات.. إخماد حريق في القطار الدولي المتجه من رومانيا للنمسا

اشتعلت النيران في قاطرة القطار الدولي الذي يربط مدينة كلوج نابوكا بغرب رومانيا بمدينة فيينا بالنمسا عند مغادرته المحطة .



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه تم فصل القاطرة عن عربات القطار وتم على الفور إجلاء المسافرين، ولم يصب أحد في الحادث وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بعد فصل الكهرباء عن الخطوط الهوائية.



وقد أعيدت عربات القطار إلى محطة كلوج- نابوكا لتركيب قاطرة جديدة لإعادة مواصلة الرحلة إلى فيينا بعد الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.