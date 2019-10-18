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منوعات

بمقدار 35 ألف برميل.. أنجولا تخطط لزيادة إنتاجها النفطي العام القادم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
نفط
نفط
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أ ش أ
قال الرئيس الأنجولي جواو لورنسو إن أنجولا تعتزم زيادة إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 35 ألف برميل اعتبارا من العام القادم للحصول على النقد اللازم لانعاش الاقتصاد الذي يعاني من الجفاف وأسعار السلع الأساسية المتقلبة.

وأضاف لورنسو، في خطابه هذا الأسبوع، أن إنتاج النفط سيقفز من مليون و401 ألفا و235 برميلا من النفط يوميا إلى مليون و436 ألفا و900 برميل في اليوم.

وأشار الرئيس الأنجولي، وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على موقعها الالكتروني، إلى أن أنجولا تصارع من جراء حالة الجفاف القاسي الذي كلف مزارعي الماشية الكثير ودفعهم إلى الفقر والعوز.
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