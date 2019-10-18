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منوعات

بلاده بالمرتبة الأخيرة.. رئيس رومانيا يحث مواطنيه على القراءة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
القراءة
القراءة
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أ ش أ
أطلق الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس حملة تهدف إلى تشجيع الرومانيين على القراءة، لا سيما بعد أن جاءت بلاده في المرتبة الأخيرة في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالقراءة.

وطرح إيوهانيس، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، ما وصفه "تحدي القراءة" على مواطنيه بقراءة صفحة واحدة على الأقل ، ثم ترشيح صديق أو زميل أو حتى أفراد الأسرة بأكملها للقيام بذلك، وهكذا، "حتى تتبوأ رومانيا مكانتها بين الشعوب الأوروبية المحبة للقراءة".

وسجل الرئيس هذه الفكرة في شريط فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" وهو ممسك بكتاب وسط غرفة مكتب، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن مدى انشغال الشخص، يجب أن يجد ولو بعض لحظات للقراءة.

وأردف: "أعلم أننا جميعًا مشغولون ، ونحن نعمل كثيرًا ونعتني بعائلاتنا وليس لدينا وقت كاف، ولكن هل لا يمكننا أن نجد لحظات لأنفسنا، لشحذ الفكر، والتمتع بالقراءة ؟ لنقم بذلك الآن، دعونا نقرأ معا حتى صفحة واحدة يمكن أن تعني شيئًا، يمكن أن تغير الأشياء".
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