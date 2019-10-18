بقشر البرتقال والطماطم.. طريقة سهلة لتبييض الوجه

تحلم العديد من الفتيات بتبيض بشرتها وجسمها، والحصول على لون موحد، لذلك قدمت خبيرة التجميل منة موسى، وصفة سريعة لتبييض الوجه بواسطة قشر البرتقال وعصير الطماطم.





المكونات:

حبة طماطم

قشر برتقال مطحون

عصير ليمون





الطريقة:

اهرسي نصف حبة من الطماطم الطازجة بالخلاط الكهربائي ومن ثم أضيفي إليها ملعقة من قشر البرتقال المطحون وملعقة من عصير الليمون.



