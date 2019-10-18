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مرأة

بقشر البرتقال والطماطم.. طريقة سهلة لتبييض الوجه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحلم العديد من الفتيات بتبيض بشرتها وجسمها، والحصول على لون موحد، لذلك قدمت خبيرة التجميل منة موسى، وصفة سريعة لتبييض الوجه بواسطة قشر البرتقال وعصير الطماطم.

المكونات:
حبة طماطم
قشر برتقال مطحون
عصير ليمون

الطريقة:
اهرسي نصف حبة من الطماطم الطازجة بالخلاط الكهربائي ومن ثم أضيفي إليها ملعقة من قشر البرتقال المطحون وملعقة من عصير الليمون.

عند الحصول على عجينة متماسكة قومي بفرك وجهك بهذا الخليط لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسليه بالماء الفاتر، وننصحك بأن تطبقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتيجة مرضية بعد أسبوعين فقط.
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