شريف مدكور مندهشا: العراق وسوريا ولبنان فى نفس الشهر!

نشر الإعلامى شريف مدكور، صورة خلفيتها سوداء معلقًا عليها: "العراق وسوريا ولبنان فى نفس الشهر!"، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



وانهالت تعليقات متابعي شريف مدكور على الصورة ما بين: "مش راضي يخلص" ومصر كانت في انتظار السقوط.. السنده ربنا مينفعش يتهز" و"كابوس عربي".



وقد شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره على موقع "فيسبوك" بصور وفيديو من إحدى الحرائق التى نشبت فى لبنان.



وعلق على الفيديو قائلًا: "يا رب احفظ لبنان وشعبه.. يا ربي لطفك، يا ربي اني استودعك بلدي لبنان واهله.. صلواتكم لهذا البلد ولشعبه".



كما أدان الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الهجوم التركى على الأراضى السورية.



حيثُ نشر #اردوغان_مجرم_حرب كما نشر فيديوهات بث مباشر يتحدث فيها على دولة تركيا قائلًا: "تركيا احتلت جزء من سوريا لذا يصعب علينا أن يضيع جزء من الأراضى العربية".



وأضاف: "تركيا ليست بلد إسلامية ولكنها علمانية، والأسبوعين الماضيين شهدت مصر هجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ولكن قيادة مصر القوية قضت على هذا الهجوم، عمر ماهيحصل فى مصر ثورة"" .

