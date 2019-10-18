Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شريف مدكور مندهشا: العراق وسوريا ولبنان فى نفس الشهر!

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
الإعلامى شريف مدكور
الإعلامى شريف مدكور
Advertisements
شيماء مجدي
نشر الإعلامى شريف مدكور، صورة خلفيتها سوداء معلقًا عليها: "العراق وسوريا ولبنان فى نفس الشهر!"، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وانهالت تعليقات متابعي شريف مدكور على الصورة ما بين: "مش راضي يخلص" ومصر كانت في انتظار السقوط.. السنده ربنا مينفعش يتهز" و"كابوس عربي".

وقد شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره على موقع "فيسبوك" بصور وفيديو من إحدى الحرائق التى نشبت فى لبنان.

وعلق على الفيديو قائلًا: "يا رب احفظ لبنان وشعبه.. يا ربي لطفك، يا ربي اني استودعك بلدي لبنان واهله.. صلواتكم لهذا البلد ولشعبه".

كما أدان الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الهجوم التركى على الأراضى السورية.

حيثُ نشر #اردوغان_مجرم_حرب كما نشر فيديوهات بث مباشر يتحدث فيها على دولة تركيا قائلًا: "تركيا احتلت جزء من سوريا لذا يصعب علينا أن يضيع جزء من الأراضى العربية".

وأضاف: "تركيا ليست بلد إسلامية ولكنها علمانية، والأسبوعين الماضيين شهدت مصر هجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ولكن قيادة مصر القوية قضت على هذا الهجوم، عمر ماهيحصل فى مصر ثورة"" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد

من حقه يسجد .. شريف مدكور يدافع عن محمد رمضان فى أزمته الأخيرة

رغم مرضه بـ السرطان.. شريف مدكور يرقص في حفل زفاف.. فيديو

#اردوغان_مجرم_حرب .. رد فعل شريف مدكور على الهجوم التركى فى سوريا.. شاهد

شريف مدكور: يا رب احفظ لبنان وشعبها

شريف مدكور يوجه رسالة لـ محمد صلاح فى عيد ميلاد ابنته.. شاهد

ترشيحاتنا

بـ 4 مكونات من مطبخك .. احم طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائي

القمة ليس لها مقاييس محددة .. عدلي القيعي يدافع عن بيان الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

هل على المرأة التي أجهضت جنينها ذنب ؟

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح العقوبة وأعذار تسقطها

مارك زوكربيرج يرفض حظر الإعلانات السياسية على Facebook

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند

بالريش الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة في إيطاليا

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور