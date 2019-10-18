بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند

نشرت الفنانة هيدي كرم على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة جديدة لها.



وظهرت هيدي بإطلالة صباحية بدون مكياج وتوب باللون البينك في الحديقة، وصففت شعرها بتسريحة بسيطة واعتيادية، وانهالت التعليقات علي هيدي .



وكتبت هيدي علي الصفحة «صباح البونچور يا رب ويك اند سعيد وهادي لكل الناس».



