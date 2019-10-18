وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

أكد وفد برلماني إثيوبي أن الغرض من بناء سد النهضة، هو توليد الكهرباء فقط.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن وفدا برلمانيا إثيوبيا برئاسة، تاجيسي شافو، رئيس البرلمان، حضر الجمعية البرلمانية المشتركة لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ التي عقدت في بروكسل في الفترة 15-16 أكتوبر 2019.



وقدم تاجيسي المنجزات الإثيوبية في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي المستمر للبلاد ودور إثيوبيا النشط في التكامل والتعاون الإقليميين، وكذلك مشاركتها في عملية السلام في السودان وجنوب السودان، لافتا إلى أن بناء سد النهضة يأتي بهدف توليد الكهرباء.



وهنأ الرئيسان المشاركان في الجمعية البرلمانية المشتركة للاتحاد الأوروبي لدول المحيط الهادئ ، وأعضاء البرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد وشعب إثيوبيا على الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.