الأرصاد: من المتوقع انخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 29 درجة خلال الأيام القادمة.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار التي شهدها شمال وجنوب سيناء ومدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب البلاد خلال منتصف الأسبوع السابق.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأيام السابقة الأمطار كانت غزيرة ورعدية ووصلت إلى حد السيول على بعض الأماكن، موضحا أن اليوم هناك شبورة بالصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



وأوضح أن اليوم هناك انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار أقل بدرجتين من الأيام السابقة، لافتا إلى أن اليوم درجة الحرارة بالقاهرة من المتوقع وصولها إلى 30 درجة ومن الممكن أن تصل 29 درجة خلال بداية الأسبوع.



وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل بشكل كبير على أغلب أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إلا أنها أمطار متوسطة الشدة وغير مؤثرة على أى أنشطة يومية.



وحذر من أنه خلال ال48 ساعة القادمة من الممكن زيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق يوم السبت والأحد، مؤكدا أن القيادة بهدوء سيتجنب تأثير هذه الشبورة.

