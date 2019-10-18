أردوغان يتراجع ويوقف العملية العسكرية في سوريا واحتجاجات الضرائب تتصاعد في لبنان.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

الأسد يعلن أن سوريا سترد على العدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية في جوبا

الأمن اللبناني يستخدم قنابل الغاز لتفريق محتجين في بيروت

فرنسا تحبط هجومًا إرهابيًا على غرار 11 سبتمبر



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الجمعة خضوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغوط الأمريكية ووقف العملية العسكرية في شمال سوريا، وتابعت تصاعد الاحتجاجات ضد فرض ضرائب جديدة في لبنان، كما اهتمت بتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على صيغة اتفاق بشأن البريكست.



في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وجاء إعلان بنس في مؤتمر صحافي في أنقرة عقب مباحثات مطولة يوم الخميس مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة. وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.



سوريا سترد على العدوان التركى :



وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد أمس أن سوريا سترد على العدوان التركي عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة. وخلال استقباله فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي حاملًا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أكد الأسد أن «الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام (الرئيس رجب طيب) أردوغان على بلدنا حاليًا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية، عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة».



وقالت صحيفة "الاتحاد" إن المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية انطلقت أمس في جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك لبحث تحديد إطار المفاوضات. يأتي ذلك في وقت أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو إنهاء تعليقها التفاوض مع الحكومة السودانية، وأكدت عودتها للمفاوضات.



ونقلت صحيفة "البيان" عن قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. وتظاهر آلاف الأشخاص في بيروت أمس الخميس احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لسحب رسوم جديدة مقترحة على مكالمات الواتساب.



قيس سعيد .. الجزائر



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت أمس الخميس النتائج النهائية لانتخابات الجولة الثانية للرئاسية والتي ثبتت فوز قيس سعيد بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي. وأبقت الهيئة على النتائج الأولية بعد أن امتنع المرشح الخاسر نبيل القروي عن تقديم أي طعن في النتائج وتهنئته في وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد. وكان المرشح المستقل سعيد فاز بنسبة 72.71 % من أصوات الناخبين في مقابل 27.29% للقروي.



دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن مفاوضين أوروبيين وبريطانيين توصلوا أمس إلى اتفاق على خطوط عريضة لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، غير أن حزب العمال البريطاني سارع على الفور لدعوة النواب إلى رفض الاتفاق، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية معارضته للخطوط العريضة للاتفاق.



وقالت "البيان" إن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.



مناورات عسكرية :



وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف أمس الخميس على مناورات عسكرية شملت 12 ألف جندي وإطلاق 16 صاروخا بالستيا وعابرا كما أظهرت صور بثها التلفزيون الروسي. وبث التلفزيون الروسي مشاهد لبوتين يستقبله وزير الدفاع سيرجي شويجو ثم يشرف على هذه المناورات انطلاقا من المركز الوطني لمراقبة الدفاع، أبرز مركز قيادة للجيش الروسي.



وبحسب موقع "24"، قال وزير الداخلية الفرنسي أمس الخميس إن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001.