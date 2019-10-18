ما لا يتخيله أحد في موقع صواريخ روسي.. فيديو

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ خلال مناورات "الرعد 2019".



وأطلقت القوات الروسية حوالي 16 صاروخا، حسب توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أصدر الأوامر عبر ما يسمى بـ"الحقيبة النووية" التي تنقل أوامر رئيس الدولة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية.



وأشارت الوكالة إلى أنه بحسب توجيهات "بوتين"، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الروسية صواريخ "يارس" وإسكندر". وتم إطلاق صواريخ أيضا من قاذفات "تو-95 إم إس".



ولفتت إلى أن المناورات شارك فيها 12 ألف جندي وضابط و15 سفينة صاروخية و5 غواصات وأكثر من 100 طائرة ومروحية ومنظومات صواريخ "إسكندر" و"يارس"، وهدفت إلى رفع الجاهزية القتالية لصد العدوان.

