الرجال يمتنعون .. نبات يضعف الرغبة الجنسية

يعتبر البردقوش من النباتات المهمة التي لها فوائد عديدة ويقول الدكتور أحمد أبو النصر المعالج بالمستخلصات النباتات الطبية أن البردقوش له فوائد رهيبة ولكنه ممنوع علي الرجال وذلك لأنه يضعف رغبة الرجال فى العلاقة الحميمة لكنه فى المقابل نبات نسائى بإمتياز ومن فوائده الأخري :

١- نبات علاج الزهايمر رقم واحد .

٢- يعالج مغص المرارة وهو مغص جنبك اليمين يشرب كوب وبعد ربع ساعة بزول الالم .

٣- علاج لنزلات البرد .

٤- مهدئ للأعصاب .

٥- التهاب وحساسية الجيوب الأنفية

٦- فعال جدا فى علاج الصداع .

٧- الآلام العصبية والتهاب الأعصاب وعرق النسا و الحرقان الرهيب لمرضى السكر والانزلاق الغضروفى .

٨- الانتفاخ والمغص الرضع .

٩- فعال للسيدات فى علاج لحميات الرحم والورم الليفى .

