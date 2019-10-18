درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18/10/2019 بالمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الجمعة 18/10/2019؛ حيث يسود طقس معتدل على الدلتا والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلى بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 18/10/2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.



درجات الحرارة



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة، على النحو التالى:



القاهرة 30

مرسى مطروح 25

الإسكندرية 28

دمياط 27

بورسعيد 28

العريش 28

رفح 28

الإسماعيلية 31

السويس 31

وادى النطرون 30

المنصورة 29

طنطا 30

سانت كاترين 25

الغردقة 33

شرم الشيخ 36

الفيوم 33

المنيا 34

أسيوط 35

سوهاج 36

قنا 36

الأقصر 38

الوادى الجديد 38

أسوان 39

حلايب 33

شلاتين 35

أبو رماد 34

رأس حردبة 33

