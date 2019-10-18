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أخبار العالم

بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا.. هجوم على ترامب بسبب إسرائيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
سحب القوات الأمريكية
سحب القوات الأمريكية من سوريا
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سمر صالح
شنت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية السيناتورة امي كلوبوشار هجومًا على دونالد ترامب وذلك لأن رحيل القوات الأمريكية من سوريا يمثل تهديدا لإسرائيل.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هجوم من قبل معارضيه بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتهجم منتقدو ترامب من سياسيي الولايات المتحدة على قراره سحب قوات أمريكية من شمالي سوريا. 

يذكر أن السيناتورة كلوبوشار قالت إن هذه الخطوة مهدت الطريق لتركيا لكي تدخل المنطقة التي يسطير عليها الأكراد حلفاء الولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفتت كلوبوشار إلى أن حلفاء أمريكا الآخرين، وبالأخص إسرائيل، يجدون الآن أن دونالد ترامب ليس وفيًا لحلفائه.

وقال موقع الرصد العسكري إن السلطات الإسرائيلية امتنعت حتى الآن عن التعليق على قرار ترامب سحب قوات من شمال سوريا. ومن الواضح، مع ذلك، أن توطيد مواقع تركيا في سوريا لا يصب في مصلحة إسرائيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يسحب القوات من سوريا أم ينقلها إلى قواعد أخرى في سوريا.
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