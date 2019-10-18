حازم إيهاب يتألق في العرض المسرحي سكة سفر

تألق الفنان حازم إيهاب، في خوض بطولة العرض المسرحي "سكة سفر"، والذي افتتح عرضه مساء أمس الخميس على خشبة مسرح الهوسابير.



وناقش حازم من خلال العرض فكرة الهجرة، وأهمية الجيش المصري، ومشكلات الزواج والمعيشة التي تواجه أي شاب وتدفعه لمحاولة ترك بلاده والبحث عن عمل في أي بلدة أخرى لكن يكتشف في نهاية الأمر إنه كان مخطئ.



مسرحية "سكة سفر" من تأليف وإخراج وليد طلعت ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا، ويشارك بها عدد كبير من الممثلين بجانب الفنان حازم إيهاب.

