بدون أدوية.. علاج طبيعي للتخلص من الهشاشة ولين العظام



كما يوجد ١٠ فوائد غير متوقعة لقشر البيض وهي:

١- يساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع .

٢- يقلل من ارتفاع كولسترول الدم الضار.

٣- للحوامل يمنع تسمم الحمل.

٤- يمنع حدوث جلطات الدماغ.

٥- فعال لألم العضلات الليفى.

٦- لعلاج الكبد الدهنى.

٧- مهم لمرضى حساسية الجيوب الأنفية المزمنة

٨- يقوى العضلات.

٩- يقوى القلب.

١٠- يقوى الكلى.

هناك العديد من الدراسات التي توضح أهمية الأشياء التي دائما ما نتخلى عنها ونلقيها في القمامة، ومن أكثر هذه الأشياء المهمة "قشر البيض" فهو من أقوى الأدوية على وجه الأرض لعلاج الهشاشة ولين العظام وكساح الأطفال.وقال الدكتور أحمد أبو النصر إن كل جرام من قشر البيض به حوالى ٣٨٠ ملليجرام من الكالسيوم يعنى ٥٠٪؜ من احتياجك من الكالسيوم يوميا، لافتا إلى أن كل ٢ جرام يوميا أي نصف ملعقة صغيرة من مطحون قشر البيض يعطيك١٠٠٪؜ من احتياجتك بالكالسيوم.كما توجد دراسة حديثة في ٢٠١٨ أشارت إلى أن غلي قشر البيض لمدة ٣٠ دقيقة فى الماء كحد أدنى قبل تجفيفه وطحنه واستخدامه، تخلصك نهائيا من أى بواقى لميكروب السلامونيلا المسبب لحمى التيفود.