تكات وأسرار طريقة عمل المسقعة

تعتبر المسقعة هي أكثر الأكلات المصرية التي لا يتخلى عنها تقدمها أي بيت مصري ولكن هناك طرق متعددة لعمل المسقعة ويمكنك أن تتعرف علي طريقة عمل المسقعة



المقادير

2 باذنجان متوسط الحجم

2 فلفل أخضر، حلو شرائح

1 فلفل أخضر حار، شرائح

4 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملح وفلفل أسود

1 1/2 كوب زيت



طريقة التحضير

يقطع الباذنجان شرائح مستديرة ثم يقلى في الزيت لتصبح ذهبية اللون.

تحمر شرائح الفلفل الرومي والحار في الزيت.

في قدر على النار، يقلى الثوم مع قليل من الزيت لصبح ذهبي اللون ثم توضع صلصة الطماطم، شرائح الفلفل الرومي، الباذنجان، الملح والفلفل الاسمر، تترك على النار لمدة 2-3 دقيقة.

توضع جميع المقادير في صينية ثم تدخل الفرن لمده 20 دقيقة، تقدم مسقعة الباذنجان المصرية مع الخبز الناشف او الطري.