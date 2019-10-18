بدون تدخل جراحى.. تعرف على أنواع الألم وكيفية التعامل معها

قال الدكتور سامى قنديل "استشارى التخدير وعلاج الآلام" إن الآلام إحساس غير مريح يعبر عن مشكله خاصة؛ لذلك لابد من الوعى بأنواع الآلام.



وأشار "استشارى التخدير وعلاج الآلام" فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة " الأولى "إلى أن الآلام نوعين منها الحاد وهو دائمًا يكون طارئ و على المريض التحرك الى المستشفى فورًا مثل الذبحه الصدرية او انفجار الرحم أو قرحة المعدة .



وأضاف "استشارى التخدير وعلاج الآلام"ان النوع الآخر الآلام المزمنة التى تصاحب المريض ومن أشهرها آلام العمود الفقرى وألم الرقبة وخشونة الركبتين وأعراض أخرى.



وتابع "استشاري التخدير وعلاج الآلام"ان هذه الالام تجعل المريض غير قادر على الحركة فى كثير من الأحيان بسبب شدتها .



وأكد"استشارى التخدير وعلاج الآلام"ان هناك طرقا حديثه للعلاج بدون التدخل الجراحى , باستخدام احدث التقنيات الان .