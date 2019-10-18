سفير أذربيجان بالقاهرة: باكو تستضيف قمة دول حركة عدم الانحياز الجمعة المقبلة



وأضاف السفير - في كلمة ألقاها بمقر سفارة أذربيجان بالقاهرة الليلة الماضية خلال الاحتفال بمناسبة ذكري مئوية تأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني - أن باكو استضافت خلال السنوات الماضية فعاليات دولية وإقليمية ومنها، اجتماعات وزراء خارجية لمنظمة التعاون الإسلامي (19-21 يونيو، 2006)، واجتماعات وزراء الثقافة والشباب والرياضة (2009، 2018)، وقمة رؤساء الدول الناطقة باللغة التركية (2013، 2019)، والمنتديات الإنسانية والتعددية الثقافية والحوار بين الأديان الذي يعقد كل عام ، كما تم اختيار أذربيجان عضوا غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال عامي 2012 و2013 .



ونوه إلي أنه تم تخصيص ميدالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني من قبل الحكومة الأذربيجانية بقرار البرلمان الأذربيجاني.



وفي الختام، قدم السفير الميدالية لمحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري ونقيب السادة الأشراف تقديرا لدوره الكبير في مجال الحياة السياسية والاجتماعية المصرية، وكذلك دوره في تعزيز العلاقات المصرية الأذربيجانية، ولاسيما تطوير علاقات التعاون البرلماني.

قال تورال رضاييف، سفير أذربيجان بالقاهرة، إن بلاده ستستضيف قمة دول حركة عدم الانحياز يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، وسترأس الحركة لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن أذربيجان تنفذ سياسية مستقلة كاملة منذ عام 1991، واكتسبت سمعة كبيرة في وقت قصير على المستوى الدولي.