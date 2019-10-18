الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء في بيان، اليوم الجمعة، أن القمر الصناعي تم إطلاقه الساعة 23:21 مساء أمس (بتوقيت بكين)، موضحة أنه سيتم استخدامه بشكل أساسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وعالية السرعة.