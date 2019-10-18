مستشار كلية القادة والأركان: النجاح ليس سهلا والمجاملة لا تحقق أى نتائج جيدة

قال اللواء أركان حرب دكتور "محمد الشهاوى" مستشار كلية القادة والأركان إن كلية الطب العسكرى منارة للعلم الطبى وتسهم فى تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة؛ مضيفًا أن الخريجين قادرون على دعم المنظومة العلاجية ,وتقديم خدمة طبية مميزة ليست مقتصرة على العسكريين فقط وإنما للمدنيين أيضًا.





وأشار" مستشار كلية القادة والأركان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له رسائل امس خلال حفل تخرج الدفعة الاولى لكلية طب القوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمصى" وهو مهندس حرب اكتوبر المجيدة .





وأضاف" مستشار كلية القادة والأركان" الآن نحتفل بالذكرى 46 لهذا النصر العملاق الذى هدم نظرية الأمن الإسرائيلى، وهزم الجيش الذى كان يدعى أنه لا يقهر .





وتابع " مستشار كلية القادة والأركان" الرسالة الأولى هي أن المجاملة فساد وان الاحلام لا تتحقق إلا بالعمل؛ مشيرًا إلى أنه منذ 6 سنوات كان مشروع الطب العسكرى فكرة تم تنفيذها ومتابعتها والاشراف عليها .





وأوضح " مستشار كلية القادة والأركان" أن الرسالة الثانية هو العملية التعليمية بالكلية الطب العسكرى تنفذ وفقًا لأرقى المعايير العالمية لان الاختبارات اجريت تحت اشراف اكبر كليات الطب فى العالم مضيفًا ان هذه الاختبارات مميكنة فى كليه الطب العسكرى وبإذن الله تعمم على باقى الكليات الطب فى جمهورية مصر العربية .





وأضاف " مستشار كلية القادة والأركان" الرسالة الثالثة هي أن النجاح ليس سهلًا والمجاملة لاتحقق اى نتائج جيدة ,حيث قال الرئيس :انا لم اجامل احد اثناء خدمتى .





واردف" مستشار كلية القادة والأركان" ان الرسالة الرابعه الرئيس لديه امل كبير فى قوات كلية الطب بالقوات المسلحة, وجميع الشباب المصرى فى مجتلف المجالات, واشار الى ان الجديد فى هذا الاحتفال فقرة البيان العملى عن كيفيه استعراض الخرجون لبعض المهارات الطبية لانقاذ حياه المصابيين نتيجة اقتحام قوات انفذ القانون لبؤره ارهابية بنجاح نتج عنها مصابيين وما قمنا بمشاهدة مدى ما تحصولوا عليه الخرجيين من تأهيل علمى وطبى .



