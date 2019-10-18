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حوادث

ضبط سامية وبحوزتها حشيش وأقراص مخدرة بشبين القناطر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
ضبط سامية وبحوزتها
ضبط سامية وبحوزتها حشيش
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط ربة منزل وبحوزتها حشيش ومواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط سامية ع ت " 48 سنة ربة منزل ومقيمة الحزانية – دائرة المركز.

وضبط بحوزتها كمية من مخدر الحشيش تزن 50 جراما و( 58 ) قرصا مخدرا وهاتف محمول وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائها وتولت النيابة التحقيق.

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