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الاستثمار فى سيناء.. الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية.. واهتمام بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
مصنع للزيتون
مصنع للزيتون
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احمد صالح
  • أولوية لمشروعات تربية وتثمين الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة
  • تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تعتمد على المقومات الطبيعية
  • دعم أصحاب الورش والصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لحل مشكلة البطالة

تولي الحكومة ممثلة فى محافظة شمال سيناء أهمية خاصة لدعم وتنفيذ برامج تنموية مختلفة بمحافظة شمال سيناء، تهدف المشروعات الجديدة لتوفير المزيد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة، وتتنوع المشروعات الجديدة ما بين مشروعات فى مجال الثروة الحيوانية او أخرى موجودة فى المجمعات الصناعية.

كما تسعى محافظة شمال سيناء الي تشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة المقرر إقامتها في المنطقة الصناعية ببئر العبد، وكذلك مجمع الصناعات بالمساعيد أسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى، بما يحقق توفير فرص عمل لحل مشكلة البطالة بين الشباب الذين يمثلون ثروة قومية ونقطة قوة لبناء مستقبل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته في المساعيد بالعريش يتضمن إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وتقديم تيسيرات لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات المناسبة والتي تعتمد علي المقومات الطبيعية المتوفرة في سيناء.

وقال اللواء شوشة، إن لجنة قامت بزيارة المجمعات والمناطق الصناعية المماثلة في المحافظات الأخرى لتطبيق القواعد والاشتراطات المقررة عليها، وتحديد كيفية تمويلها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستفادة الراغبين منها، كما سيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة. 

وأكد شوشة على أنه سيتم تجهيز المنطقة الصناعية في بئر العبد لطرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة.

مشكلة البطالة


أكد اللواء شوشة أن المحافظة تهدف إلى توفير فرص عمل لحل مشكلة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال تنمية مشروعات الثروة الحيوانية على مستوى المراكز، وذلك بتوفير تمويل لهذه المشروعات خاصة في مناطق وسط سيناء، من خلال َ الصندوق الدوار، من أجل تحقيق أعلى قيمة مضافة إلى المنتج، وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، إلي جانب رفع مستوى المعيشة، وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، كما تسعى المحافظة لمساعدة الشباب في عمل دراسات جدوى للمشروعات ، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجاتها.

مشروعات صغيرة ومتوسطة 

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خصص 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات والصغيرة بشمال سيناء،ويتم تمويل المشروع الواحد من مبلغ 10 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه طبقا لطبيعة المشروع، ومدة سداد 60 شهرا، ودراسة الجدوى يقوم الصندوق بعملها بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تمويل 277 مشروعا بينهم 113 مشروعا لتربية الأغنام بقيمة مليون جنيه، وذلك فى إطار دعم الأنشطة الاقتصادية، ويتم صرف القروض بدون فوائد، نظير رسوم إدارية فقط لا تتعدى 4%، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا، كما أن الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية،وبلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بلغ 164 مشروعا بتمويل قدره 6 ملايين جنيه، والتي وفرت ٢٨٨ فرصة عمل .
الاستثمار فى سيناء.. الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية.. واهتمام بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة.. صور
الاستثمار فى سيناء.. الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية.. واهتمام بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة.. صور
الاستثمار فى سيناء.. الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية.. واهتمام بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة.. صور
الاستثمار فى سيناء.. الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية.. واهتمام بالثروة الحيوانية والمشروعات الصغيرة.. صور
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