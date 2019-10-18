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أخبار البلد

سفير مصر في فيينا يفتتح معرض الفنان المصري النمساوي عبد الحميد عبد الغفار

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
السفير عمر عامر
السفير عمر عامر سفير مصر فى فيينا
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أ ش أ
افتتح السفير عمر عامر سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية معرض الرسام المصري النمساوي عبد الحميد عبد الغفار فى أحد أهم متاحف الفنون بوسط العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية وسط حضور واسع من محبي فن الرسم من النمساويين والجاليات العربية والاجنبية فى النمسا .
وأكد السفير عامر فى كلمته أهمية دور الفنون في التقارب بين الشعوب وزيادة التواصل والحوار بين الثقافات المختلفة . مشيرا الى أن المعرض عقد فى فيينا تحت رعاية السفارة المصرية بعد نجاح معارض سابقة للفنان المصري عبد الحميد عبد الغفار فى مدينة جراتس النمساوية وتعلق النمساويين بأعماله المتميزة .
حضر المعرض الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير السعودية فى فيينا ولينا الحديد سفير الأردن فى فيينا والسفير محمد سمير قوبعة من مكتب الجامعة العربية فى فيينا والوزير مفوض هالة يوسف نائب السفير المصري والقنصل العام محمد فرج ، وأشرف على تنظيمه الدكتور عمرو الأتربي المستشار الثقافي والتعليمي لمصر فى النمسا .
يذكر أن الفنان عبد الحميد عبد الغفار من أبناء محافظة سوهاج وهاجر إلى النمسا فى عام 1980 وبرع فى استخدام القلم فى رسم لوحات تعبر عن الثقافة والبيئة المصرية وقد لفتت أعماله اهتمام جمهور عريض من النمسا وأوروبا .
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