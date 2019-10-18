رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ظهورها مع زوجها المخرج سامي أثناء قضاء إجازة في اليونان.



ونشرت مي عمر عدة صور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بدت خلالها في كامل أناقتها وجرأتها، أسوة بما تحرص عليه في معظم إطلالاتها.



وقارن البعض من رواد السوشيال ميديا بين مي عمر ورانيا يوسف، وقالوا إن الفنانة الشابة تسير على خطى الأولى من حيث إثارة الجدل، وهو ما جعلها تتصدر جوجل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بأزيائها لا أعمالها الفنية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.



