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فن

المخرج محمد سامي يشتكي مي عمر للجمهور.. اعرف السبب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي
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آيه عاطف
قام المخرج محمد سامي، بنشر فيديو له بصحبة زوجته الفنانة مي عمر، أثناء جولتهما في اليونان، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال محمد سامي، من خلال الفيديو: "ميوشة بالذيّ اليوناني .. معرفش لاقيتها فجأة أشترت فستان اغريقي وقررت بما إن احنا في اليونان .. تكون الفتاه الأغريقية .. عشان بس تعرفوا انا بعيش إيه".

يذكر أن مي عمر خاضت السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "ولد الغلابة"، مع الفنان أحمد السقا، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، وهو من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.
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