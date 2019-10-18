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توك شو

باحث: الكاتب فى مصر القديمة كان أساس الدولة.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
باحث فى علم المصريات
باحث فى علم المصريات بجامعه قناه السويس
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توك شو
قال الدكتور إسلام محمد سعيد" باحث فى علم المصريات بجامعة قناة السويس "إن الحضارة المصرية القديمة كانت صاحبة الريادة فى وضع أسس ومبادئ منظومة التربية والتعليم.

وأضاف " باحث فى علم المصريات بجامعة قناة السويس" عبر حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناه "الأولى المصرية" أن التعليم كان مسؤولية الآباء تجاه الأبناء حيث إنهم كانوا حريصين على أسس تعليم الحياة لأن من كان يستطع الكتابة والقراءة هو من يحصل على المناصب الهامة بالدولة.

وتابع الباحث فى علم المصريات بجامعة قناة السويس "أن الكاتب كان له دور مهم جدا فى مصر وكان شئ مقدس بالنسبة للمصرى القديم فالتعليم كان أساس الدولة.

وأردف: "إن أولاد الملوك يتعلمون مع أولاد الموظفين فى مكان واحد ولم يكن هناك تفرقة بينهما فى التعليم, مضيفًا أن الملوك كانوا حرصيين على تعليم أبناء الموظفين مع أبنائهم ليدينوا لهم بالولاء, وفى نفس الوقت يحافظ على العقيدة الملكية.

وأوضح "أنه تم تعليم الأبناء حين ذاك كيفية قيام المجتمع ومفاهيم مختلفة فى الحياة الاجتماعية, وبعد ذلك ظهرت المدرسة ولم يعد الأمر مقتصرا على أب يعلم ابنه فقط , بل أصبح هناك أنواع من المدارس فمنها مدارس للرسامين والنحاتين وغيرها مشيرًا إلى أن هناك كتاب دراسى يسمى "كيمت" معناه الكمال أو الكمال.
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