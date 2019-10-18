إيهاب الكومى: اللجنة الخماسية لم تلتزم بقراراتها في أي من مسابقاتها.. فيديو

أكد إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قرر قبل بداية المسابقة الدوري القسم الثالث صعود الأول مباشرة إلى القسم الثاني.



وأوضح الكومي في برنامجه ملعب البلد المذاع علي فضائية "صدى البلد " : بعد خوض الأندية مباريات الأسبوع الأول في القسم الثالث تم تغيير القرار وإضافة دوري الترقي بين أوائل المجموعات المختلفة ويهبط أربعة أندية من المجموعات الأربعة الأولى وخمس أندية من باقي المجموعات وهبوط أفريقيين من أندية مطروح وسيناء.



وأكمل: اللائحة أرسلت للأندية بعد انطلاق الدوري بأسبوع من موسم 2019-2020 وعلى لسان الدكتور جمال محمد علي في مؤتمر القرعة الخاصة بالقسم الثالث كان القرار بصعود الأول مباشرة.



واختتم الكومي: غريب أن يتم تغيير اللائحة بعد انطلاق الدوري بأسبوع واحد رغم الاتفاق بين اللجنة الخماسية والأندية على شكل الدوري.



