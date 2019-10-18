الفنانة عزة فهمى تستلهم الغيطاني فى أحدث مجموعاتها

أهدت مصممة الحلي العالمية الفنانة عزة فهمي إلى الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني، في أحدث مجموعتها الفنية «المجموعة الاسلامية المتكاملة»، سوارا حمل اسم سوار قلاوون.



واستلهمت " فهمى" فى السوار الذى صممته مقولة الغيطاني العارف بمصر: «لم يكن رحيلي إلا بحثا عني، و لم تكن هجرتي الا مني، وفيّ، و اليّ».

السوار المهدي للكاتب الكبير يستوحي اللوحة الرخام الانيقة في قبة قلاوون الذي تم تشييده عام ١٢٥٨، و هي القبة التي طالما كانت جزء من كتابات الغيطاني و تجلياته عن القاهرة الاسلامية وكانت حاضرة في عدة اعمال، من ضمنها كتابيه القاهرة في الف عام و تجليات مصرية، اضافة الي حلقاته التلفزيونية التي نقل من خلالها القاهرة الاسلامية الي الشاشة.



من المعروف ان الفنانة عزة فهمي التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما علي ابداعاتها كانت اول فنانة مصرية استطاعت ان تصيغ مكونات التاريخ والثقافة المصرية الاصيلة ، وتضمنه قطع الحلي، ليصبح جسرا وسفيرا للمكنون المصري الي كافة انحاء العالم، وقد أقامت أكثر من 200 معرض.