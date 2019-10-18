لا للتطبيع.. شعار مظاهرات غزة في الجمعة الـ79 من مسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ79 من مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل اسم جمعة (لا للتطبيع)، رفضًا لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى في بيان لها الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات اليوم بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة الخمس المنتشرة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.



وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمى حتى تحقق أهدافها.



وبثت الهيئة إعلانات إذاعية تدعو الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات فيما قامت سيارات تحمل مكبرات الصوت بحث الفلسطينيون على المشاركة.



وقتلت اسرائيل خلال مسيرات العودة 314 فلسطيني واصابت عشرات الالاف بجراح.