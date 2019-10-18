فى الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار.. ماذا قالت حماس عنها؟

قالت حركة حماس، في الذكرى الثامنة لصفقة "وفاء الأحرار"، التي افرجت فيها اسرائيل عن أكثر من 1000 فلسطيني، مقابل جندي واحد "إن الصفقة شكلت إنجازًا كبيرًا لشعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، وللمفاوض القسامي العنيد".



وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح "إن الصفقة أثبت قدرة المقاومة بالالتفاف الشعبي حولها، على انتزاع حقوق شعبنا وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة، وتخطي الاحتلال ما سماه خطوطًا حمراء كان قد رسمها لنفسه".



وأضاف "ستبقى قضية الأسرى أولوية مركزية عند حركة حماس بمستوياتها المختلفة، ولن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون من أسرانا الأبطال".



وأكد "حازم" أن كتائب القسام سجلت نصرًا كبيرًا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ بها لأكثر من 5 سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولًا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.