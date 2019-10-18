Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فى الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار.. ماذا قالت حماس عنها؟

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
ماذا قالت حماس في
ماذا قالت حماس في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار"؟
Advertisements
سمر صالح
قالت حركة حماس، في الذكرى الثامنة لصفقة "وفاء الأحرار"، التي افرجت فيها اسرائيل عن أكثر من 1000 فلسطيني، مقابل جندي واحد "إن الصفقة شكلت إنجازًا كبيرًا لشعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، وللمفاوض القسامي العنيد".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح "إن الصفقة أثبت قدرة المقاومة بالالتفاف الشعبي حولها، على انتزاع حقوق شعبنا وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة، وتخطي الاحتلال ما سماه خطوطًا حمراء كان قد رسمها لنفسه".

وأضاف "ستبقى قضية الأسرى أولوية مركزية عند حركة حماس بمستوياتها المختلفة، ولن يهدأ لنا بال إلا بتبييض السجون من أسرانا الأبطال".

وأكد "حازم" أن كتائب القسام سجلت نصرًا كبيرًا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ بها لأكثر من 5 سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولًا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشأن قوائم الإرهاب.. محكمة أوروبية تصدر قرارا مثيرا ضد حركة حماس

رغم وقف إطلاق النار.. معركة عنيفة مع الاحتلال التركي في رأس العين وتل أبيض

ترشيحاتنا

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

في ظل اشتعال أزمات الدوري.. حازم إمام يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الكرة المصرية

فترة العدة للأرملة والزينة الممنوعة عنها.. فيديو

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند