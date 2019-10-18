جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال بالاتحاد الأوروبي

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال، والتي بالعاصمة الفنلندية هليسنكى.



واستطاعت جامعة الإسكندرية خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوى التعليمي.



ويأتي فوز الجامعة لتقديمها نموذجا فريدا للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي.



تسلم جائزة المركز الأول الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال احتفالية كبرى أقيمت، مساء أمس، بمناسبة مرور ٢٥ عاما على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، بحضور١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم.



وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي في تنفيذ مقرر إلزامي على جميع الطلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي.



ومن جانبه، أشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة قامت بتدريب وتخريج ٧٠ عضوا بهيئة التدريس كمدربين معتمدين في مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم ١٧٠ ألف طالب.