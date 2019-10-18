Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال بالاتحاد الأوروبي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:56 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال، والتي بالعاصمة الفنلندية هليسنكى.

واستطاعت جامعة الإسكندرية خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوى التعليمي.

ويأتي فوز الجامعة لتقديمها نموذجا فريدا للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي.

تسلم جائزة المركز الأول الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال احتفالية كبرى أقيمت، مساء أمس، بمناسبة مرور ٢٥ عاما على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، بحضور١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي في تنفيذ مقرر إلزامي على جميع الطلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة قامت بتدريب وتخريج ٧٠ عضوا بهيئة التدريس كمدربين معتمدين في مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم ١٧٠ ألف طالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يستعرض إنجازات الجامعة خلال العام.. إنجاز غير مسبوق في التصنيفات الدولية.. ومجلة دولية لكل جملة الفترة المقبلة

جامعة الإسكندرية تصل لنهائيات أكبر مسابقة عالمية عن ريادة الأعمال.. ورئيسها يدعو الطلاب للتصويت

الخشت: نماذج المحاكاة تهدف إلى تأهيل الطلاب ومنحهم خبرات عملية

يطبق على ١٦٠ ألف طالب..تعرف على مقرر ريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية

ترشيحاتنا

المخرج محمد سامي يشتكي مي عمر للجمهور.. اعرف السبب

رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح .. مصطفى يونس يكشف عن رأيه في فايلر

فيديو جراف| 5 أطعمة تحمي الحبل الشوكى من الإصابة

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو

أعراض مرض القلب المبكر.. 13 عرضا ينتهى بنوبة قلبية

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن