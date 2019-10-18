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رياضة

لمواجهة الذئاب.. الزمالك يعسكر المقاولون الليلة وميتشو يحشد القوة الضاربة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم بأحد فنادق القاهرة القريبة من ستاد السلام استعدادا لمواجهة ةالمقاولون العرب فى المباراة المقدمة من الجولة الخامسة للدورى والمقرر لها الثامنة مساء غدا السبت .

ويسعى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب الملقب بذئاب الجبل لمصالحة جماهيره بعد التعادل فى الجولة الثالثة بهدف لكل أمام نادي مصر الصاعد حديثا للدورى هذا الموسم وعقب تأجيل لقاء القمة أمام النادي الأهلى والذى كان مقررا له غدا لدواع أمنية ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة .

ويحشد ميتشو جميع أسلحته الهجومية المتمثلة فى المغربى أشرف بن شرقى ومواطنيه محمد أوناجم وخالد بوطيب والتونسيان حمدى النقاز وفرجانى ساسى بجانب الدبابة طارق حامد ويوسف أوباما وكريم بامبو والبلدوزر مصطفى محمد والظهير الطائر عبدالله جمعة وذلك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب الذى لم يتلق أى هزيمة فى المباريات الثلاث التى خاضها فى البطولة .

ويمتلك الزمالك 7 نقاط من ثلاث مباريات جمعها من الفوز فى الجولة الأولى على حساب الإتحاد السكندرى بهدف مصطفى محمد وفى الجولة الثانية على حساب مصر للمقاصة بهدف أحمد سيد زيزو قبل أن يتعادل بهدف لكل أمام نادي مصر ليقبع فى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق هدف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث .

وحقق المقاولون العرب الفوز فى مباراتين على حساب طلائع الجيش بهدف سجله مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيرى وعلى الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة بهدف سجله مهاجمه محمد سالم لاعب الزمالك السابق ، فى حين تعادل فى الجولة الثانية مع سموحة بهدفين لكل منهما ليرفع رصيده الى 7 نقاط فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.
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