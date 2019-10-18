بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعتين لعطل فني، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.



وأضاف المصادر، أن رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة ساعة ونصف لظروف التشغيل.