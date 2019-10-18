بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، اليوم، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز:



وتقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في تمام الثامنة مساء، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.



الإسماعيلي ضد حرس الحدود:



ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز في بماراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يطمح حرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.



ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري:



ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 13 بثلاث نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الممتاز، الاتحاد مع وادي دجلة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإسكندرية.



بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري:





