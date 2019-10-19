بيان عاجل لتقديم بديل عن الأسمدة الكيماوية بالإسماعيلية

أعلن النائب عصام منسي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقديم بيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن إيجاد بديل مناسب السماد الكيماوي المحظور استخدامه في الإسماعيلية.



وأضاف "منسي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السماد الكيماوي يستخدم في تسميد النباتات لزيادة الانتاج ولكن الفترة السابقة قامت الجهات الامنية بحظر استخدامها في المحافظة لأسباب أمنية، مؤكدًا أن الفلاحين يتفهمون هذا الأمر ولكن يطالبون بإيجاد بديل مناسب عنه.



وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر وإيجاد حلول مناسبة تصب في مصلحة الفلاح في النهائية.