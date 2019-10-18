تعرف على موقف راكيتيتش من مباراة إيبار بالدوري الإسباني

غاب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن مران فريق برشلونة الإسباني أمس ، مما يثير الشكوك حول مشاركته في مباراة إيبار المقرر لها السبت القادم،وكان اللاعب الكرواتي قد قام بعمل فردي في الصباح ثم مُنح الإذن للمغادرة قبل الظهيرة.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب قد تخلف عن السفر للفريق بسبب تظاهرات كتالونيا التي منعت راكيتيتش من المغادرة، لارتباطه بالسفر إلى مدريد.









وكان الفريق بقيادة فالفيردي قد سافروا يوم الخميس بدلا من الجمعة إثر المظاهرات الموجودة بإقليم كتالونيا مما أدى إلى إختلاف مواعيد السفر ولكن من المفترض أن فالفيردي يحسم مسألة سفر اللاعب من عدمه.









وأوضحت الصحيفة أن وفقا لهذا التغيير فإن راكيتيتش سافر إلى مدريد بموافقة من فالفيردي، على أن يلحق بالفريق في فيتوريا اليوم دون أن يؤثر ذلك على موقفه من خوض المباراة، لأن اللاعب تدرب بالفعل أمس مثل باقي اللاعبين.







