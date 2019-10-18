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رياضة

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره نيس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي:

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ونيس في تمام التاسعة إلى ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت6.

باريس سان جيرمان ضد نيس:

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يطمح نيس فس تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

غيابات باريس سان جيرمان أمام نيس:

ويفتقد باريس سان جيرمان لخدمات نجمه البرازييل نيمار دا سيلفا في مباراة اليوم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي ثيلو كيهرير وإدريسا جاي.

ترتيب باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي:

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد نيس في المركز التاسع بـ 13 نقطة.


بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي.


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