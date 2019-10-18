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فن

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
هند البلوشي - عمرو
هند البلوشي - عمرو دياب - دينا الشربيني
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آيه عاطف
عادت الفنانة الكويتية هند البلوشي لإثارة الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن عملية تجميل اضطرت لإجرائها في أنفها.

وكانت هند البلوشي سبق وأثارت الجدل منذ أسابيع بعد نشرها صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني واصفة الأخيرة بزوجته، في أول إعلان رسمي لزواجهما داخل الوسط الفني.

ورغم أن الفنانة هند البلوشي قامت بحذف كلمة "زوجته" لاحقا إلا أن هذا التعليق وجد رواجا كبيرا في المواقع الإخبارية وعلى السوشيال ميديا.

وتصدرت الفنانة الكويتية هند البلوشى اليوم الجمعة مؤشر البحث جوجل في مصر بعد إعلانها إجراء عملية تجميل فى أنفها خلال الفترة الماضية.

وكانت هند البلوشى قالت فى إحدى اللقاءات التلفيزيونية إن السبب وراء إجراء عملية التجميل فى الأنف بسبب الحادث الذى تعرضت له منذ فترة قصيرة.

وظهرت هند البلوشي في المقطع وهي تضع ضمادة على أنفها، ورغم أنها لم تكشف في الفيديو خضوعها للتجميل، إلا أن الجمهور تداول المقطع بكثافة مؤكدين أنها خضعت بالفعل لعملية من أجل تصغير الأنف.

وكانت هند البلوشي أصيبت بجرح في أنفها جرّاء الحادث، كما قالت، ولكن لم يصدق المقربون أن ما حدث في أنفها سببه حادث السيارة، في إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل جديدة.
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