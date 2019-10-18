مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى جنوب محافظة بنى سويف.



وانتقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزى



واستقبل مستشفى سمسطا المركزى عادل تاجي علي 32 سنة سائق مقيم الفشن مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ويتلقى العلاج داخل المستشفى.



كما استقبل المستشفى المركزى تاجي علي عبد الجليل 65 سنة مقيم الفشن جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.