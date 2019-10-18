Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
ينظم مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسن، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وتأتي الاحتفالية في إطار مشاركة الجامعة في الاحتفال باليوم العالمي للمسن وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بكبار السن منذ عام 1990 لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم، والمشاكل التي تواجههم، والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

وتتضمن الاحتفالية ندوة يتحدث خلالها الدكتور محمد سامي صادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر فاروق مديرة مركز رعاية المسنين بالجامعة، لتنمية الوعي لدى الأفراد حول كبار السن وتقدير مساهمتهم وإنجازاتهم في المجتمع وبحث كيفية تقديم مزيد من الاهتمام والتقدير لهم، كما تتضمن الاحتفالية تكريم الأعضاء المتميزين بالمركز لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمركز ورسالته.

يذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة، عام 2002 ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، حيث يبلغ عدد المسنين في مصر حوالي 6.5 مليون مسن، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، كما يقدم لأعضائه تخفيض 50% لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخشت: تطوير نادي جامعة القاهرة ليصبح ملتقى مناسبا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم

تعرف على شروط وأهداف الكيانات الطلابية بالجامعات المصرية

ترشيحاتنا

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

عزلة مفاجأة بـ بريطانيا.. توقف عمل شبكات الهواتف الثلاثة

مصلحة الوطن الأهم.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب عقب بيان الأهلي

أمران يجليان الصدأ عن القلوب.. وزير الأوقاف يكشف عنهما.. فيديو

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

سماع قصف قرب بلدة سورية بعد اتفاق أمريكي تركي لوقف إطلاق النار

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن