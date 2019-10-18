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توك شو

الارتقاء بالمرأة السيناوية.. إنشاء مكاتب لتوثيق الزواج واستخراج رقم قومى للسيدات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:26 م
عضو المجلس القومى
عضو المجلس القومى للمرأة
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توك شو
قالت دكتورة سهام عز الدين جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، ان الاهتمام بالمرأة السيناوية أمر مهم مثلها مثل جميع نساء مصر العزيزة، مؤكدة أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية للتنمية بسيناء ان المرأة السيناوية هي أحد المحاور الهامة جدًا فى الدولة.

وأضافت فى حوارها فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "الأولى المصرية" أن المرأة فى سيناء كانت تعانى من قصور فى بعض الخدمات مثل بعض النساء ليس لديهن بطاقات رقم قومى او شهادات ميلاد.

وأشارت الى أنه تم حصر السيدات التى لا تمتلك رقم قومى الان اصبح لها الحق فى عمل اى مشروع، مضيفة ان العديد من السيدات لم يكن لهم توثيق للزواج فبدأنا فى العمل على ذلك وإنشاء مكاتب للتوثيق مع الاجهزة المحلية وعمليه المساهمة فى استثمار رقم قومى للمرأة سواء جنوب او شمال.

واضافت ان هناك برامج تنمية المرأة على أرض سيناء لطرق الأبواب فى التجمعات البدوية والتجمعات الصحراوية ومناطق المدارس المدارس وغيرها .

وتابعت "عضو المجلس القومى للمرأة" ان نسبة البنات المتعلمات كبيرة جدا فى المدارس والجامعات سواء الحكوميه او الخاصة، فهناك تشوق للتعليم وطموح خاصة أنه كان هناك فترة من الحرمان من التعليم وأصبح لديهم شغف ليكون لهم دور فى المجتمع .

واكدت ان هناك جولات ميدانية خاصا شمال وجنوب سيناء، لمعرفة احتياجاتهم سواء كانت بنية تحتية من مياه او كهرباء أو صرف صحى تصل الى رئيس الحى او المحافظ وبعد فترة قليلة يتم حل المشكلة مما يعمل على زيادة الثقة.
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