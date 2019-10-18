ماسك مذهل لعلاج جفاف البشرة .. هيخلى وشك منور

تعانى الكثير من السيدات من مشاكل جفاف البشرة، خاصة مع التعرض لأشعة الشمس وعدم شرب الكمية الكافية من المشروبات والعصائر مما يجعل البشرة تبدو اقل جمالا وتفقد نضارتها.



نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج جفاف البشرة ومنها مزيدا من الترطيب والنضارة ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .



مكونات ماسك علاج جفاف البشرة :

1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

1/2 ملعقة كبيرة زيت أرغان

3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة عمل ماسك علاج جفاف البشرة:

- خذي زجاجة داكنة وصب زيت الجوجوبا فيه ثم أضف زيت الأركان إلى الزجاجة.

- أضيفي قطرات من زيت الخزامى الأساسي، وأغلقي الزجاجة ورجيها جيدًا.

- يخزين هذا الخليط في مكان بارد ومظلم، واستخدمي هذا المزيج كمصل بعد تطهير الوجه.

- انتظرى لمدة 10 دقائق قبل الانتقال إلى الخطوة التالية للعناية بالبشرة.