الفاصوليا بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019

ينشر "صدى البلد " أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 في سوق العبور؛ حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والجزر دون عروش بـ6 جنيهات.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت اسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2.50 و4.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.





كما سجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.





وعن اسعار الفاكهة اليوم ، وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 لـ5 جنيهات، والبرتقال السكرى بـ6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 3 لـ5 جنيهات، والليمون اضاليا من 5 لـ7 جنيهات، واليوسفى بـ7 جنيهات.





وسجل سعر العنب البناتي الأحمر من 6 لـ9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر من 5 لـ8 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو بلدى من 5 لـ10 جنيهات.



